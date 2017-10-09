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Spor

Anadolu Efes'i 92-85 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da kara bulutlar dağıldı

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona mali krizlerin gölgesinde hazırlanan Pınar Karşıyaka, ilk maçta Euroleague ekibi Anadolu Efes'i 92-85 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı

09 Ekim 2017 16:56

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde yeni sezona mali krizlerin gölgesinde hazırlanan Pınar Karşıyaka, ilk maçta Euroleague ekibi Anadolu Efes\'i 92-85 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı.
Sezon öncesi transfer yasaklarıyla boğuşan, 7 transferle yeniden oluşturduğu kadrosuyla ağustos ve eylül ayındaki ilk paralarını bile ödeyemeyen yeşil-kırmızılılarda yabancı oyuncular karşılaşma öncesinde antrenman boykotu yaptı. Sponsor Yaşar Holding, devreye girerek 5 yabancıdan 4\'üne maaş ödeyip boykotun sona ermesini sağlasa da yerlilere ödeme yapılamayınca Şube Başkanı Serdar Işıldar, sezonun başlamasına saatler kala hem görevinden hem ana yönetimden istifa etti.
Karşıyaka, yeni transferlerinden Dustin Hogue\'u da temmuz ayında sözleşme yaptığı Güney Kore temsilcisi Goyang Orions\'a ödemesi gereken 100 bin dolar bonservisi yatıramadığı için oynatamadı. Güçlü rakip karşısına 4 yabancıyla çıkan Pınar Karşıyaka, baştan sona önde götürdüğü maçı taraftarının da desteğiyle kazandı. Yeni kadrosuyla hem FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde geçen hafta Alba Fehervar\'ı eleyerek gruplara kalan hem de lige Anadolu Efes gibi güçlü bir rakibi yenerek başlayan Karşıyaka\'da yüzler uzun süre sonra güldü. Takımın başarısı, futbolda sıkıntı yaşayan camiaya da moral oldu. Her zaman aynı mücadeleyi sergileyeceklerinin sözünü veren Antrenör Aleksandar Trifunovic, yoğun maratonda daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
BAYÜLKEN DE GİDİYOR
Basketbol Şube Başkanı Serdar Işıldar\'ın yaşanan maaş krizi sonrası istifa ettiği Pınar Karşıyaka\'da Asbaşkan Serhat Bayülken\'in de istifası cebinde. Bayülken\'in son kararını Başkan Mutlu Altuğ\'la görüştükten sonra açıklayacağı öğrenildi. Şube yönetimiyle ana yönetiminin mali sıkıntı nedeniyle tartışma yaşadığı kulüpte Başkan Mutlu Altuğ, basketbolda sponsor Yaşar Holding\'ten isimlerin de içinde olduğu geniş kapsamlı bir yeni yönetim kuracaklarını açıkladı.  

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