Anadolu Efes yarı finale çıktı

Darüşşafaka Basketbol: 78 - Anadolu Efes: 79
İSTANBUL / DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka Basketbol\'u 79-78 yenen Anadolu Efes, seride durumu 2-0\'a getirerek yarı finale yükseldi.
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL: Wilbekin 29, Okben 9, Eric 21, Kid 4, Sant-Roos 4, Johnson 6, Muhammed, Kartal 5, Furkan, Cummings, Doğuş
ANADOLU EFES: Dunston 14, Weems 24, Simon 5, Motum 7, Doğuş 10, McCollum 12, Brown 7, Birkan
1. Periyot: 12-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-42 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 55-62 (Darüşşafaka Basketbol lehine)