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Spor

Anadolu Efes ve TOFAŞ yenildi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde Zenit St

16 Eylül 2017 14:23

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası\'nın ikinci gününde Zenit St. Petersburg, Anadolu Efesi 78-68, BC Zalgiris Kaunas ise TOFAŞ\'ı 78-71 yendi.

Smart Casual Event\'in düzenlediği Gloria-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası, Belek Turizm Merkezi\'ndeki Gloria Sport Arena\'da oynanan karşılaşmalarla devam etti. 17 Eylül\'de sona erecek turnuvaya Türkiye\'den TOFAŞ, Anadolu Efes ve Banvit, Rusya\'dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod ile Litvanya\'dan BC Zalgiris Kaunas takımları katıldı. İki grupta oynanacak maçlar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.

Dün oynanan ikinci gün maçlarında Zenit St. Petersburg, Anadolu Efesi 78-68, Zalgiris Kaunas ise TOFAŞ\'ı 78-71\'lik skorlarla yendi.

Turnuvada bugün son grup maçları oynanacak. Maçlar sonunda grup liderleri arasında yarın oynanacak final karşılaşması ile turnuva sona erecek. Dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.

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