Anadolu Efes, Vasilije Micic'in sözleşmesini uzattı

Anadolu Efes, Sırp basketbolcu Vasilije Micic'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MVP ile 3 yıl daha! 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik" denildi.

Bu sezon lacivert-beyazlıların THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, Eurolegue'de normal sezon ve Final-Four'da MVP (En değerli oyuncusu) olmuştu.

Sırp oyuncu Euroleague'de Final-Four'da 25.0 sayı, 5.5 asist ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla oynadı.