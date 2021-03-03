Anadolu Efes, üçlük rekoru kırarak kazandı

THY Euroleague'de Anadolu Efes konuk ettiği Valencia Basket'i 99-83 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Gecede rakip potaya 18 üçlük isabeti bulan temsilcimiz kulüp rekorunu kırmış oldu.(15)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 27. haftasında İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini konuk takım Valencia 23-18 önde geçti. İkinci çeyrekte savunmasıyla öne geçmeyi bilen Ergin Ataman'ın öğrencileri devreyi 46-40 üstünlükle kapattı.

Üçüncü çeyreğin başında 7-0'lık bir seri yakalayan Valencia Basket skora ortak oldu. Ancak oyun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz son 10 dakikaya 10 sayı farkla girdi. (68-58)

Son çeyrekte rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen Efes, parkeden 99-83'lık skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı 20, Rodrigue Beaubois 19, Vasilije Micic, 16 Shane Larkin 15 ve Simon Krunoslav 14 sayıyla oynadı. Valencia'da ise Bojan Dublejevic 15, Derrick Williams 13, Klemen Prepelic 13 sayı üretti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.