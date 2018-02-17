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Spor

Anadolu Efes, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Anadolu Efes - Darüşşafaka: 90-76 İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök ANADOLU EFES: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin

17 Şubat 2018 19:29

Anadolu Efes - Darüşşafaka: 90-76

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin Mustafa
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 17, Bell 14, Sant Roos 4, Kidd 10, Eric 9, Johnson 11, Okben Ulubay 6, Furkan Aldemir, Muhammed Baygül 5, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak
1\'İNCİ PERİYOT: 26-11
İLK YARI: 38-28
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-53
5 FAUL ALAN: 38.52 Muhammed Baygül (Darüşşafaka)

PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka\'yı 90-76 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Anadolu Efes finalde, yarı finalin bir diğer eşleşmesi olan Beşiktaş Sompo Japan - TOFAŞ maçının galibi ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya çok iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyotta rakip potaya tam 26 sayı gönderirken, kendi potasında ise yalnızca 11 sayı gördü. İkinci periyotta Darüşşafaka hücumda biraz daha etkili oynayarak farkı 10\'a indirdi ve devreye 38-28\'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi.
Üçüncü periyodu 11 sayılık farkla (64-53) geçen Anadolu Efes, maçın final periyodunda da skor ve oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadı ve parkeden 90-76\'lık galibiyetle ayrıldı.

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