Anadolu Efes'te bir basketbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Efes basketbol takımında bir oyuncunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, basketbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır.”