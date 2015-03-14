Anadolu Efes son periyotta yıkıldı: 88-83

THY Euroleague son 16 turunda Anadolu Efes, Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Anadolu Efes hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar üst üste bulduğu sayılarla skoru 13-4'e kadar taşıdı. İlk çeyreğin son 4 dakikasına girilirken toparlanan CSKA Moskova, farkı 1 sayıya kadar düşürdü.



Ev sahibi ekip, ilk çeyreğin sonuna 2,44 saniye kala skoru 16-15'e getirerek maçta ilk kez öne geçti. İlk periyot 21-27 Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlandı.



İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. İkinci periyodun son 5 dakikasına girilirken CSKA Moskova 30-29 öne geçti. Bu dakikalarda ev sahibi ekipte Teodosic sahanın etkili ismiydi. Devre arasına 43-39 CSKA Moskova üstünlüğüyle gidildi.



CSKA Moskova ikinci yarıya 2 sayılık basketle başladı. Anadolu Efes, Perperoglou ve Draper'le cevap vererek farkı 1 sayıya indirdi. Ev sahibi ekipten Teodosic, üst üste bulduğu 2 üç sayılık basketle farkı 6 sayıya çıkardı. Üçüncü çeyrek 66-57 CSKA Moskova üstünlüğüyle tamamlandı.



Son çeyrek Anadolu Efes'ten Perperoglu'nun 3 sayılık basketiyle başladı. Periyoda hızlı başlayan lacivert-beyazlılar farkı 2 sayıya indirdi. Karşılaşmanın son dakikalarına karşılıklı basketlerle girildi.



Maçta son 3 dakikaya girilirken seyirci desteğini arkasına alan CSKA Moskova, farkı 8 sayıya çıkardı. Rus ekibi, karşılaşmadan da 88-83 üstün ayrıldı.

İki takım arasında Top 16 turunun üçüncü haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı da Anadolu Efes 78-69 kaybetmişti.