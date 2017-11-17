Anadolu Efes son nefeste kaybetti

THY EuroLeague'in 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına 82-81 yenildi.

Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6. kez mağlup oldu.

Panathinaikos Superfoods, ilk 5 dakikayı 11-8 üstün geçti. Calathes ve Rivers'in sayılarıyla konuk ekip, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-24. Anadolu Efes, Motum ve Doğuş Balbay'ın kaydettiği sayılarla farkı 7 sayıya indirse de Panathinaikos Superfoods, ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Motum, Stimac ve McCollum'ın ürettiği sayılarla Anadolu Efes, farkı kapattı ve 35. dakikada öne geçti: 34-33. Vougioukas ve Calathes ile sayılar bulan konuk ekip, 18. dakikada yeniden öne geçti: 43-44. Singleton ve Vougioukas ile sayılar bulan Panathinaikos Superfoods, soyunma odasına 48-44 üstün gitti.

İkinci yarıda Lojeski ve Calathes ile sayılar üreten konuk ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 49-55. Kalan bölümde Anadolu Efes, Dunston ve Motum ile farkı 2 sayıya indirse de Panathinaikos Superfoods, final periyoduna 62-60 önde girdi.

Son çeyreğe 9-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, Motum ve Dunston'la boyalı alandan, Simon ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bularak 33. dakikada 69-62 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen son bölümde Calathes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayı ile konuk ekip, normal sürenin bitmesine 48 saniye kala 82-79 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos Superfoods, sahadan 82-81 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Panathinaikos Superfoods adına 29 sayı atan Calathes olurken, Anadolu Efes'te Motum'un 21, McCollum'un 16 ve Stimac'ın 15 sayısı mağlubiyete engel olamadı.