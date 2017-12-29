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Spor

Anadolu Efes, NBA'de Memphis Grizzlies forması giyen Toney Douglas'ı transfer etti

Anadolu Efes, Toney Douglas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

29 Aralık 2017 15:12

THY Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Anadolu Efes, Toney Douglas ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

1986 yılında doğan oyuncu 1,88 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor. Florida State Üniversitesi’nden 2009 yılında mezun olan Douglas, aynı yıl NBA Draft’inde Los Angeles Lakers takımı tarafından 1. Tur 29. sıradan seçildi.

Daha sonra New York Knicks’e geçen Douglas, 2012 yılına kadar burada forma giydi. 2012-13 sezonu başında Houston Rockets’e imza atan Amerikalı oyuncu, sezonu Sacramento Kings’de tamamladı. Bir sezon sonra Golden State Warriors’a geçen Toney Douglas, sezon ortasında Miami Heat’e takas edilirken, 2014-15 sezonunda Çin’in yolunu tuttu ve Jiangsu Dragons takımına transfer oldu. Amerikalı oyuncu bir sezon sonra yine NBA’e geri dönerek Şubat 2015’te New Orleans Pelicans takımı ile sözleşme imzaladı. Temmuz ayı sonunda ise Indiana Pacers takımına geçen Douglas, Ekim ayı sonunda New Orleans’a geri döndü. Geçtiğimiz sezon Ekim ayında Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzalayan Toney Douglas, beş hazırlık maçında görev yaptıktan sonra Cleveland ekibinden ayrıldı ve Memphis Grizzlies forması giymeye başladı.

Douglas, NCAA’de 2005 yılında Southeastern Konferansı’nda üniversite birinci sınıf en iyi beşine seçilirken, aynı sezonda konferansın en iyi üçüncü beş ismin arasına girmeyi başardı. 2008 ve 2009 yıllarında Atlantik Coast Konferansı’nın en iyi savunmacı beşine seçilen Amerikalı oyuncu, 2008’de konferansın en iyi üçüncü beşine, 2009’da da en iyi beşine seçildi ve aynı yıl Atlantic Coast Konferansı’nda “Yılın En İyi Savunmacı Oyuncusu” ödülünü aldı.

NBA kariyeri boyunca 385 maça çıkan Toney Douglas, bir önceki sezon Memphis Grizzlies forması ile 24 maçta 16,4 dakika ortalama süre alarak 4,9 sayı, 2,5 ribaunt ve 2,3 asist ortalamaları ile oynadı.

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