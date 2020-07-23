Anadolu Efes, Merter'deki tesislerine veda ediyor

Türkiye basketbolunun en çok kupa kazanan kulübü konumunda bulunan Anadolu Efes, basketbolda simgesel bir yere sahip olan Merter’deki tesislerine veda ediyor.



1982 yılında kurulan Anadolu Efes Spor Kulübü Merter Tesisleri'nde, Anadolu Efes Spor Kulübü Müzesi de yer almaktaydı. Türkiye’nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes’in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupalar bu tesislerden Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni evine taşınacak.



Anadolu Efes’e ev sahipliği yapacak yeni tesislerle ilgili detaylı bilgiler, kısa süre içerisinde paylaşılacağı ifade edildi.