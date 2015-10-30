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Anadolu Efes maçının devre arasında vals gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1940'lı yılların kutlamalarını 'fraklı, valsli, şampanyalı kutlamalar' sözleriyle eleştirmişti

30 Ekim 2015 01:28

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague B Grubu’nun 3. haftasında 29 Ekim 2015 Perşembe günü Abdi İpekçi'de, Cedevita Zagreb’i ağırladı. Karşılaşmanın devre arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 92. yılı coşkusu vals yapılarak kutlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün 81 ilden gelen vatandaşlara verdiği 29 Ekim resepsiyonunda 1940'lı yılların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına değinerek, o kutlamaları "Bir yanda fraklı, valsli, şampanyalı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılırken, kapının hemen dışında, ayağına giyecek ayakkabı, sırtına ceket bulamayan, yarı aç-yarı tok hayatını sürdürmeye çalışan bir millet, şaşkınlıkla bu manzarayı seyretmektedir" demişti.

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