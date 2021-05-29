Anadolu Efes'in Euroleague finalindeki rakibi Barcelona oldu

THY Euroleague Final-Four'da Anadolu Efes'in finaldeki rakibi AX Armani Exchange Milan'i yenen Barcelona oldu.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four maçında Barcelona ile Olimpia Milano karşılaştı. Almanya'nın Köln şehrinde Lanxess Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı İspanyol temsilcisi kazanmayı başardı.

Maçın ilk yarısına hakim olan Barcelona, üçüncü çeyrekte geriye düşse de son periyotta toparlandı. İlk çeyreği 27-24, devreyi 51-42 önde kapatan Barcelona, üçüncü çeyrekte 71-67 geriye düştü. Son periyotta toparlanan İspanyol temsilcisi karşılaşmadan 84-82 galip ayrılmayı bildi ve Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu.

Anadolu Efes ile Barcelona pazar günü saat 21.30'da Euroleague şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Üçüncülük maçında ise Olimpia Milano ile CSKA Moskova aynı gün saat 18.30'da karşılaşacak.