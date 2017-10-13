Anadolu Efes, ilk maçında kayıp

Anadolu Efes - Real Madrid: 74-88

İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'nde bu sezon çıktığı ilk maçta kendi sahasında Real Madrid\'e 88-74 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. 28-19\'luk periyot skoruyla, 2\'nci periyota avantajlı giren İspanya temsilcisi, farkı korudu ve devreye 9 sayı önde girdi: 36-45.

2\'nci yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 20-17\'lik periyot skoruyla farkı indirdi ve son periyot öncesi galibiyet umutlarını artırdı: 56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18\'lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti.