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Spor

Anadolu Efes, ilk maçında kayıp

Anadolu Efes - Real Madrid: 74-88 İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı ilk maçta kendi sahasında Real Madrid'e 88-74 mağlup oldu

13 Ekim 2017 00:58

Anadolu Efes - Real Madrid: 74-88

İSTANBUL, (DHA) - Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'nde bu sezon çıktığı ilk maçta kendi sahasında Real Madrid\'e 88-74 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan taraf Real Madrid oldu. 28-19\'luk periyot skoruyla, 2\'nci periyota avantajlı giren İspanya temsilcisi, farkı korudu ve devreye 9 sayı önde girdi: 36-45.
2\'nci yarıya tempolu başlayan Anadolu Efes, 20-17\'lik periyot skoruyla farkı indirdi ve son periyot öncesi galibiyet umutlarını artırdı:  56-62. Son periyotta üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Real Madrid, 26-18\'lik periyot skoruyla sahadan 88-74 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 27 sayıyla Real Madridli Luka Doncic olurken, Anadolu Efesli Errick McCollum 26 sayı kaydetti. 

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