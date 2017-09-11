Anadolu Efes iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak

İstanbul DHA

Anadolu Efes Spor Kulübü\'nün 2017-2018 sezonundan itibaren iç saha maçlarını oynayacağı salon belli oldu.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını, yeni sezon itibarıyla Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynayacak. Anadolu Efes\'in 2017-2018 sezonu kombinelerinin satışı ise www.tixbox.com.tr üzerinden devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana Türkiye\'de basketbolun sevilmesinde en büyük paya sahip olan Anadolu Efes Spor Kulübü\'nün Abdi İpekçi Spor Salonu\'ndan sonraki evi Sinan Erdem Spor Salonu oldu.

Kulübün yeni salonu belli olmamasına rağmen kombinelere büyük ilgi gösteren ve şimdiden bir önceki sezonun kombine sayısının üzerine çıkılmasını sağlayan taraftarlar, takımlarını Sinan Erdem Spor Salonu\'nda destekleyecek.

YENİ SEZON KOMBİNELERİNİN SATIŞI DEVAM EDİYOR

Anadolu Efes\'in 2017-2018 sezonu boyunca basketbolseverlere konforlu ve eğlenceli bir maç deneyimi sunacağı Sinan Erdem Spor Salonu\'na yapılan geçişle birlikte yeni sezon kombinelerinin satışına www.tixbox.com.tr üzerinden devam ediliyor.

Anadolu Efes Fan Club üyeleri, Sinan Erdem Spor Salonu için yapacakları kombine alışverişlerinde de yüzde 20 indirimden yararlanma hakkına sahip olacak.

Basketbolseverler, iOS App Store ve Google Play Store üzerinden Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması\'nı indirerek saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olabiliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu için satışa sunulan kombinelerin fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Kategori Kombine Fiyatı %20 İndirimli

P1 4500 TL 3600 TL

P2 3750 TL 3000 TL

S1 2250 TL 1800 TL

S2 1400 TL 1120 TL

T1 975 TL 780 TL

T2 550 TL 440 TL

T3 300 TL 240 TL

DAHA ÖNCE SATIN ALINAN KOMBİNELER, SİNAN ERDEM SPOR SALONU İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

2017-2018 sezonu öncesinde ilk olarak Abdi İpekçi Spor Salonu için satışa sunulan kombineler, kombine alınan tribün kategorisine eşdeğer olarak Anadolu Efes\'in Sinan Erdem Spor Salonu\'ndaki maçları için de geçerli olacak.