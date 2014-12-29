Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker'e 'fark'ını gösterdi

Türkiye Basketbol Ligi 13. Haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker'i 85-67 mağlup ederken, Anadolu Efes'te Perperoglou attığı 17 sayı galibiyetin mimarı oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, hücumlarda sonuca giderken, savunmada ise ilk bölümde hatasız bir oyun ortaya koydu. Fenerbahçe Ülker'e ilk 5 dakikada sayı şansı vermeyen lacivert-beyazlılar, bu sürede Perperoglou, Saric, Lasme ve Doğuş Balbay'ın basketleriyle 16-0 öne geçti.



İlk basketini Vesely ile bulan sarı-lacivertli ekip, 6. dakikada 17 sayı geriye (19-2) düştüğü maçta yine Vesely, Bogdanovic ve Nemanja Bjelica'nın sayılarıyla 10-0'lık bir seri yakalayıp, ilk çeyrek sonunda farkı 7 sayıya düşürmeyi başardı: 19-12

İkinci çeyrekte oyunda dengeyi kuran Fenerbahçe Ülker, pota altında Vesely ile etkili olmaya devam ederken, Goudelock ile Nemanja Bjelica'nın da skorer oyunuyla aradaki farkı eritti. Periyodun son dakikasına girilirken farkı 1 sayıya (40-39) düşüren sarı-lacivertliler, öne geçmeyi ise başaramadı.



Fenerbahçe Ülker'in etkisini artırdığı bölümlerde özellikle Draper ve Cedi Osman'la kritik sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, devreye 44-41 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısına Nemanja Bjelica'nın serbest atıştan bulduğu 1 sayı ve Goudelock'un 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Ülker, 22. dakikada 44-44 eşitliği sağladı.



Bu sayılara Jenning'in bulduğu iki 3 sayılık basketle karşılık veren Anadolu Efes ise 23. dakikada farkı yeniden 6 sayıya (50-44) çıkardı. Bu çeyrekte Saric ve Lasme'den 4. faullerini almaları nedeniyle fazla faydalanamayan lacivert-beyazlılar, Janning, Draper ve Cedi Osman'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle son çeyreğe 12 sayı farkla 63-51 galip girdi.

Anadolu Efes, dördüncü çeyrekte Janning, Perperoglou ve Milko Bjelica'nın skorer oyunuyla farkı giderek açtı. Sergilediği sert savunma ile Fenerbahçe Ülker'in kolay sayı bulmasını engelleyen lacivert-beyazlılar, 37. dakikada 22 sayılık (79-57) farka ulaştı.



Son bölümde oyunu rölantiye alan ve elindeki skor avantajını iyi kullanan Anadolu Efes, müsabakadan 18 sayılık farkla 85-67 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Fenerbahçe Ülker adına 20 sayı üreten Vesely olurken, sarı-lacivertli ekipte Nemanja Bjelica ise 16 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla "double-double" yaptı. Anadolu Efes'te ise 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ANADOLU EFES: 85 - FENERBAHÇE ÜLKER: 67

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Rüştü Nuran, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 6, Janning 13, Perperoglou 17, Lasme 7, Saric 11, Okben Ulubay, Milko Bjelica 3, Cedi Osman 14, Draper 12, Deniz Kılıçlı 2, Emircan Koşut

Fenerbahçe Ülker: Goudelock 10, Bogdanovic 10, Kenan Sipahi, Vesely 20, Semih Erden 2, Zoric 3, Nemanja Bjelica 16, Emir Preldzic 2, Berk Uğurlu 4, Melih Mahmutoğlu, Serhat Çetin

1. Periyot: 19-12

Devre: 44-41

3 Periyot: 63-51

5 Faulle Çıkanlar: 37.56 Emir Preldzic (Fenerbahçe Ülker) 37.52 Saric, 39.37 Lasme (Anadolu Efes)