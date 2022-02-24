Anadolu Efes evinde farklı kazandı; Euroleague üçlük rekorunu kırdı!

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'i konuk etti.

Lacivert-beyazlılar Sinan Erdem Salonu'ndaki karşılaşmada rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk çeyreği 21-10 önde geçen Ergin Ataman'ın takımı, devreye de 45-31'lik üstünlük girdi.

İkinci yarıda Shane Larkin, Vasilije Micic ve Adrien Moerman ile sonuca giden Anadolu Efes, son on dakikaya 27 sayı farkla geçti. (74-47)

Konuk Maccabi son çeyreğe agresif başlasa da temsilcimiz rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Pota altından Bryant Dunston ile sayılar bulmaya devam eden son şampiyon rakibini 109-77 mağlup etti.

Seyircisi önünde 34 atışta 22 üç sayı isabeti bulan Anadolu Efes, organizasyon tarihinde bir maçta en çok üçlük atan takım oldu.

Bu sonuçla Covid-19 vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, 25 karşılaşmada 13 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşadı. Efes, Maccabi ile oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı.

Gecede Vasilije Micic 20 sayı 10 asist, Adrien Moerman 17, Shane Larkin 16 sayıyla oynadı. İsrail temsilcisinde ise Scottie Wilbekin 17, Ante Zizic 14 sayı üretti.