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Spor

Anadolu Efes, Ergin Ataman ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ın getirildiğini açıkladı

18 Aralık 2017 15:08

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, başantrenörlük görevine Ergin Ataman\'ın getirildiğini açıkladı. 
Geçtiğimiz günlerde Velimir Perasovic ile yollarını ayıran Anadolu Efes, Ergin Ataman ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Üçüncü dönem Anadolu Efes\'te teknik patronluk görevini üstlenecek olan Ataman, bilindiği gibi takımımızı 1999-2001 yılları arasında ve 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında çalıştırmıştı. Ergin Ataman\'ın kariyerinde bir Euroleague üçüncülüğü, bir EuroCup, bir Saporta Kupası, bir EuroChallenge Kupası, üç Türkiye Ligi şampiyonluğu, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası, dört Türkiye Kupası, altyapılarda da bir Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonluğu, üç Genç Erkekler Türkiye Şampiyonluğu ve iki Ümit Erkekler Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Ergin Ataman\'a yeni görevinde üstün başarılar dileriz.\"

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