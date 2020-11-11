Anadolu Efes'ten Bryant Dunston jesti

Anadolu Efes Spor Kulübü, THY Avrupa Ligi tarihinin en çok blok yapan oyuncusu, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'a ismini ölümsüzleştirerek büyük bir jest yaptı.



Anadolu Efes'in yaptığı açıklamaya göre, Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçtaki ilk bloğuyla toplamda 250 bloğa ulaşan ve İspanyol Fran Vazquez'i geçerek Avrupa Ligi'nin blok kralı haline gelen Dunston'ın ismi, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki iki tribün bloğuna verildi.



Maccabi Playtika ile gerçekleşecek karşılaşmadan önce ev sahibi Anadolu Efes, 101 ve 126 numaralı tribün bloklarının ismini ''Dunston Blokları'' olarak değiştirdi.



Uzun süredir Anadolu Efes forması giyen ve ikinci kaptan olan Dunston, takımda 6.sezonunu geçiriyor.



Anadolu Efes formasıyla Avrupa Ligi ikinciliği ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarının yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları da yaşayan Dunston, Avrupa Ligi'ndeki 251 bloğunun 181'ini lacivert-beyazlı formayla yaptı.



Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki 101 ve 126 numaralı tribün bloklarını "Dunston Blokları" olarak isimlendiren Anadolu Efes, bu uygulamaya maçların kısıtlı seyircili ya da tam kapasiteli seyircili oynanacağı dönemde de devam edecek.