Anadolu Efes, Beşiktaş'ı evinde yendi: 77-78

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Çeyrek, 14-8'lik Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı. Anadolu Efes, ilk yarının son dakikasında farkı bir sayıya kadar indirse de, siyay beyazlılar Lofton'ın üçlüğü sayesinde soyunma odasına 40-36 önde girdi.



Beşiktaş Integral Forex, üstünlüğünü son çeyreğe de taşıdı: 60-57. Siyah beyazlılar son çeyrekte farkı bir ara dokuz sayıya kadar çıkardı.



Bitime üç dakika kala, Beşiktaş beş sayı öndeyken pota altında ters smacı kaçıran Johnson, hemen ardından sportmenlik dışı faul yaptı ve maçın gidişatı değişti.



İki dakika kala skora denge getiren Anadolu Efes, 30 saniye sonra 75-73 öne geçti. Kalan bölümde Beşiktaş'ın öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, salondan 78-77 galip ayrıldı.