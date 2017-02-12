Anadolu Efes Balıkesir'i rahat geçti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Best Balıkesir'i 28 sayı farkla 95-67 yendi.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes 16. galibiyetini elde ederken, Best Balıkesir 15. kez yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Anadolu Efes, Brown, Can Maxim Mutaf ve Thomas'ın etkili oyunuyla 5. dakikayı 16-11 önde geçti. Anadolu Efes, bitime 57 saniye kala Samet Geyik'in pota altından bulduğu isabetle farkı çift hanelere taşıdı: 28-18. Kalan bölümde konuk takım Culpepper ile sayı kaydetse de lacivert-beyazlılar, periyodu 30-22 üstün tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğine 10-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, bu periyotta rahat bir oyun sergileyerek soyunma odasına 48-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, 25. dakikada Kirk, Granger ve Thomas'ın kaydettiği isabetlerle farkın kapanmasına izin vermedi: 59-39. Anadolu Efes, final periyoduna 71-53 üstün gitti.

Final periyodunda da Cedi Osman, Kirk, Samet Geyik ve Doğuş Balbay ile etkili oyununu sürdüren ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, salondan 28 sayı farkla 95-67 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes formasıyla 22 sayı kaydeden Thomas oldu. Best Balıkesir'de ise 17 sayı üreten James'in performansı farklı mağlubiyete engelleyemedi.