Anadolu Efes 1,1 milyar lira konsolide net kâr açıkladı

Anadolu Efes, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2021 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre; 2021 yılında Anadolu Efes konsolide satış hacmi bir önceki senenin aynı dönemine göre yıllık yüzde 12,2 artış ile 116,1 hektolitreye (mhl) seviyesine ulaşırken gelirler yüzde 46,9 oranında artış göstererek yaklaşık 39,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin 2021'de FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) rakamı 7,0 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise yüzde 17,9 oranında gerçekleşti. 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 31,1 oranında artış gösteren konsolide net kar 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Şirketin Rusya'da hacim artışı devam etti. Ukrayna’da satış hacimlerinde daralma kaydedilirken, Kazakistan, Moldova ve Gürcistan gibi BDT ülkelerindeki satış hacimleri hem son çeyrekte çift haneli artış kaydetti.

Böylece Anadolu Efes’in uluslararası bira operasyonları satış hacmi 2021 yılının tamamında yıllık bazda yüzde 4,6 oranında artış göstererek 33,0 mhl seviyesinde gerçekleşti. Şirketin serbest nakit akımı ise 4,3 milyar TL olarak gerçekleşti.