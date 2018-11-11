Anadolu Efes - Türk Telekom: 87-59

İSTANBUL (DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin
ANADOLU EFES: Micic 12, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Anderson 15, Moerman 16, Dunston 2, Doğuş Balbay 5, Simon 6, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 4, James Metecan Birsen 14, Birkan Batuk, Mustafa Kurtuldum 3
TÜRK TELEKOM: Yunus Emre Sonsırma 8, Campbell, Landesberg 13, Gabriel 4, Stimac 8, Metin Türen 3, Kaya Peker 8, Polat Kaya, Serhat Çetin 8, Redding 4, Nusret Yıldırım 3
1\'İNCİ PERİYOT: 22-13
İLK YARI: 42-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52
5 FAUL: 37.43 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 6\'ncı haftasında Anadolu Efes kendi sahasında Türk Telekom\'u 87-59 mağlup etti.