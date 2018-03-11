Anadolu Efes - Trabzonspor: 98 - 91

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Douglas 6, Weems 26, Dunston 6, Brown 4, Birkan Batuk 14, Motum 19, McCollum 15, Doğuş Balbay 8,
TRABZONSPOR: Heslip 19, Vasiliauskas 18, Harris 14İ Obekpa 7, Ozan Anton Odabaşı 10, Eldridge 21, Alper Saruhan, Bora Hun Paçun 2
1\'İNCİ PERİYOT: 17-26
DEVRE: 46-51
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 69-68
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 20\'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Trabzonspor\'u 98-91 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Anadolu Efes\'te Sonny Weems oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 14\'üncü galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 13\'üncü kez mağlup oldu.