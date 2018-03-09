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Spor

Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv:  81 - 94

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16 MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Ty

09 Mart 2018 01:25

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras
ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16
MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Tyus 8, Dibartolomeo 5, Cole 7, Bolden 5, Parakhouski 14, Jackson 18
1\'İNCİ PERİYOT: 21-20 
DEVRE: 42-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-67 

THY Avrupa Ligi\'nin 25\'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv\'e 94-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21  sayıyla Anadolu Efes\'ten Sonny Weems oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 19\'uncu mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ise 13\'üncü galibiyetini elde etti.

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Sinan Erdem HAKEMLER Luigi Lamonica Ioannis Foufis Marko Juras ANADOLU EFES McCollumDoğuş BrownBirkanMotumWeemsStimacDouglasDunstonFOX TEL AVİV ThomasMashour RollKaneTyusDibartolomeoColeBoldenParakhouskiJackson

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