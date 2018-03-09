Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv:  81 - 94

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Ioannis Foufis, Marko Juras

ANADOLU EFES: McCollum 13, Doğuş, Brown 6, Birkan 5, Motum 4, Weems 21, Stimac 2, Douglas 14, Dunston 16

MACCABİ FOX TEL AVİV: Thomas 12, Mashour, Roll 16, Kane 9, Tyus 8, Dibartolomeo 5, Cole 7, Bolden 5, Parakhouski 14, Jackson 18

1\'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 42-43

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-67

THY Avrupa Ligi\'nin 25\'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Maccabi FOX Tel Aviv\'e 94-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla Anadolu Efes\'ten Sonny Weems oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 19\'uncu mağlubiyetini alırken, İsrail temsilcisi ise 13\'üncü galibiyetini elde etti.