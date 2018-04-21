Anadolu Efes - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-67

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 8, Birkan Batuk, Simon 22, Motum 6, Dunston 14, Yiğitcan Saybir, Berk Demir, Brown 11, McCollum 11, Douglas 8, Onuralp Bitim 2, Muhaymin Mustafa 4
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 9, Toolson 4, Uğur Dokuyan 4, Ayberk Olmaz 6, Buva 17, Buckner 21, Klobucar 5, Mert Çevik, Tevfik Akdamar, Gaffar Çetin 1, Bekir Karlı
1\'İNCİ PERİYOT: 18-21
İLK YARI: 39-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 66-50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 26\'ncı haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 86-67 mağlup etti.