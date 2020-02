Anadolu Efes - Fenerbahçe maçının ardından

Ergin Ataman: \'\'İlk devrede Fenerbahçe çok agresifti ve tüm hücumumuzu bozdular\'\'

\'\'Çok iyi bir karakter gösterdik ve bu bizim EuroLeague\'deki geleceğimiz için çok önemli\'\'

\'\'Bu reaksiyonu seyirci desteği olmasa gösteremezdik\'\'

\'\'Kazanmaya ve Fenerbahçe\'yi yenmeye devam edeceğiz\'\'

Zeljko Obradovic: \'\'Anadolu Efes kazanmayı hak etti\'\'

THY Euroleague\'in 4\'üncü hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Fenerbahçe\'yi 89-83\'lük skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, \'\'İki devrede iki farklı maç oynandı. İlk devrede Fenerbahçe çok agresifti ve tüm hücumumuzu bozdular. Bire birlerde bizi yendiler ve 24 sayı ürettiler buradan. Top kayıplarımızdan sonra 12 kolay fast break sayısı buldular. Fiziksel olarak ilk yarıda teslim olduk. Ama devrede soyunma odasındaki konuşmamızdan sonra onlar gibi agresif başladık. Her şeyi değiştirdik ve biz onların hücumlarını bozduk. Kolay penetre etmelerine izin vermedik. Klasik Fenerbahçe hücumunu bulamadılar. Sonra biz tempoyu ve ritmi yakaladık. Hücumda çok akıllıydık ve her zaman sıcak oyuncuyu bulduk. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyreklerde Rodrigue Beaubois çok sıcaktı. Micic ve Pleiss bize çok yardımcı oldular. Maçın sonunda da Dunston\'la pota altından bitirdik. Oyuncularım mükemmel bir karakter gösterdiler. Avrupa\'nın en iyi takımlarından birini 16 sayıdan gelip yenmek çok zordur. Çok iyi bir karakter gösterdik ve bu bizim EuroLeague\'deki geleceğimiz için çok önemli\'\' dedi.

\'\'BU REAKSİYONU SEYİRCİ DESTEĞİ OLMASA GÖSTEREMEZDİK\'\'

\"EuroLeague\'de yüksekleri hedefliyorsak bunun tüm kulüp ve tabii ki taraftar sinerjisiyle olması gerekiyor\" diyen Ergin Ataman, \'\'Buraya Avrupa takımları gelecek ve bu desteği aynı şekilde gösterirlerse takım da etkileniyor. Bu reaksiyonu seyirci desteği olmasa gösteremezdik. Onların katkısı çok yüksek. Oyuncularımın karakterlerinden tabii ki memnunum. İlk devre çok denemeler yaptık ve birçok oyuncuya şans verdik. İkinci devre daha sert ve gününde olan oyuncuları tercih ettik. Daha çok oyuncumuzdan faydalanmamız gerekir. Hedefleri yakalayalım. Her hedef bizim için açık, 3 maçta da gösterdik. Burası farklı turnuva kötü oynayınca kaybediyorsunuz. Bu akşam da ikinci devre çok iyi oynadık\'\' diye konuştu.

\'\'KAZANMAYA VE FENERBAHÇE\'Yİ YENMEYE DEVAM EDECEĞİZ\'\'

İlk yarı Fenerbahçe\'nin sayılarının büyük kısmını içeriden bulduğunu ifade eden Ataman, \'\'İçeriyi daha çok kalabalıklaştırdık, şutları biraz risk ettik. Melli 1-2 boş attı ve soktu. Hareketli savunmayla içeriyi kalabalık tutmayı amaçladık. İlk yarıdaki üstünlüklerine bu şekilde son verdik. Yapılması gerekeni yaptık. Son 3 maçı kazandık Fenerbahçe\'ye karşı. Avrupa\'da bunu 3-4 yıl içinde yapabilen başka bir takım yoktur diye düşünüyorum. Bu da bize özgüven vermeye devam ediyor. Kazanmaya ve Fenerbahçe\'yi yenmeye devam edeceğiz\'\' şeklinde konuştu.

ZELJKO OBRADOVİC: \'\'ANADOLU EFES KAZANMAYI HAK ETTİ\'\'

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise \"Anadolu Efes\'i tebrik ediyorum, kazanmayı gerçekten hak ettiler. İlk yarı ayrı ikinci yarı ayrı oynadık. İlk yarıda iyi oynamamıza rağmen devre arasında savunmamızın kötüleştiğini ve Anadolu Efes\'in enerjiyle oynayan bir takım olduğunu, bırakmamamız gerektiğini söyledim. Bugünkü sonucun neden olduğunu bulmamız gerekiyor. Maçın 40 dakika olduğunu tekrarlamak çok kolay. İkinci yarıda hiç pozitif bir reaksiyon gösteremedik. Kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum.

