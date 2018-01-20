Anadolu Efes - Fenerbahçe Doğuş maçının ardından

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: \"Maça kötü başladık, daha sonra güzel reaksiyon gösterdik\"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: \"İlk ve son çeyreği biz kazandık, ikinci periyotta kontrolü kaybettik\"

\"Euroleague, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarına ne karar verecek merak ediyorum\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 19\'uncu hafta maçında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes\'i 89-84 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım çalıştırıcıları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, şunları söyledi:

\"Bu hafta çift maç haftasıydı. En önemli şey de enerji. İki gece önce Panathinaikos\'a karşı çok enerji tükettik. O yüzden daha fazla oyuncudan faydalanmamız lazımdı. Çok kötü başladık maça. Daha sonra güzel reaksiyon gösterdik. Ritim yakaladık ve topu hem hücumda hem de savunmada iyi kullandık. Sonrasında da çok iyi devam ettik. Savunmamız da bire birde olması gereken seviyedeydi. Genel olarak her şey iyiydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara desteği için teşekkür ediyorum. Anadolu Efes\'e de bundan sonrası için başarılar diliyorum.\"

ATAMAN: \"İLK VE SON ÇEYREĞİ BİZ KAZANDIK, İKİNCİ PERİYOTTA KONTROLÜ KAYBETTİK\"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ise maça çok iyi başladıklarını söyleyerek, \"Hücumda iyi top çevirdik. Ancak 5-6 dakikadan sonra bu tersine döndü. Bu sefer Fenerbahçe agresif oldu. Ancak mücadeleye devam ettik. Savunmada Dunston\'a çalınan faulleri de anlayamadım. Maçın ilk ve son çeyreğini biz kazandık. Ama ikinci çeyrekte kontrolü kaybettik. Bu çeyrekte hakemlerin verdiği bazı kararların doğruluğundan da emin değiliz. Daha sonra Fenerbahçe\'nin gerisine geldik ve maçı kaybettik\" dedi.

\"EUROLEAGUE, FENERBAHÇE TARAFTARININ YAPTIKLARINA NE KARAR VERECEK MERAK EDİYORUM\"

Ataman, karşılaşma sırasında sarı-lacivertli taraftarların kendisine küfür ettiğini belirtti ve şunları söyledi:

\"Geçen yıl hakemlerle ilgili açıklamalarımdan dolayı 20 bin Euro\'ya yakın ceza aldım. Ama Fenerbahçe taraftar grubunun bana etmiş oldukları ağır küfürler ne kadar Eurolague\'in imajına uyuyor, soruyorum. Küfürler Türkçe ediliyor. Bunun denetlenmesi de kolay. Bunun önlemini alması gereken Euroleague. Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merak ediyorum.\"

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