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Spor

Anadolu Efes - Demir İnşaat Büyükçekmece: 94-75

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ANADOLU EFES: Ledo 19, McCollum 21, Doğuş 4, Birkan 2, Arda 3, Berk 2, Motum 15, Stimac 11, Dunston 12, Simon 5, Muhaymin DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE:

30 Ekim 2017 23:54

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Ledo 19, McCollum 21, Doğuş 4, Birkan 2, Arda 3, Berk 2, Motum 15, Stimac 11, Dunston 12, Simon 5, Muhaymin
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 19, Oğulcan, Kairys 8, Simpson 6, Burak Can 11, Melih, Walker 18, Stojanovski 10, Moldoveanu 3, Merthan
1\'İNCİ PERİYOT: 22-21
İLK YARI: 46-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 77-57 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 4\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 94 - 75 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-21, ilk yarıyı ise 46-45 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vitesi artıran ev sahibi ekip, son periyoda 20 sayı farkla önde girdi: 77-57. Son periyotta da oyun üstünlüğünü rakibe bırakmayan Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 94-75 mağlup etti.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Anadolu Efes\'ten Errick McCollum olurken, Demir İnşaat Büyükçekmeceli Bracey Wright 19 sayı üretti.

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