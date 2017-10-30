Anadolu Efes - Demir İnşaat Büyükçekmece: 94-75

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ozan Çakar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

ANADOLU EFES: Ledo 19, McCollum 21, Doğuş 4, Birkan 2, Arda 3, Berk 2, Motum 15, Stimac 11, Dunston 12, Simon 5, Muhaymin

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 19, Oğulcan, Kairys 8, Simpson 6, Burak Can 11, Melih, Walker 18, Stojanovski 10, Moldoveanu 3, Merthan

1\'İNCİ PERİYOT: 22-21

İLK YARI: 46-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 77-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 4\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 94 - 75 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-21, ilk yarıyı ise 46-45 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vitesi artıran ev sahibi ekip, son periyoda 20 sayı farkla önde girdi: 77-57. Son periyotta da oyun üstünlüğünü rakibe bırakmayan Anadolu Efes, Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi 94-75 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Anadolu Efes\'ten Errick McCollum olurken, Demir İnşaat Büyükçekmeceli Bracey Wright 19 sayı üretti.