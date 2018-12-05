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Spor

Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 86-90

İSTANBUL (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ANADOLU EFES: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan

05 Aralık 2018 01:54

İSTANBUL (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
ANADOLU EFES: Larkin 17, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 14, Moerman 14, Dunston 17, Sertaç Şanlı 4, Beaubois 6, Doğuş Balbay 5, Metecan Birsen 2, Birkan Batuk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 9, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 6, Erkan Veyseloğlu, Buva 17, Benzing 17, Rich 27, Samet Geyik 10, Can Maxim Mutaf, Ömer Utku Al
1\'İNCİ PERİYOT: 23-10
İLK YARI: 40-43
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63
5 FAUL: 39.40 Dunston, 39.53 Anderson (Anadolu Efes) - 38.18 Pressey (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9\'uncu hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sompo Japan deplasmanda Anadolu Efes\'i 90-86 mağlup etti.

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