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Spor

Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Dieble

08 Nisan 2018 21:10

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems 13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim Mutaf 2
1\'İNCİ PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 32-30
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45
5 FAUL ALAN: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24\'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'ı 78-69 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlılar 17\'nci galibiyetine uzanırken, siyah beyazlı ekip 8\'inci kez yenildi.

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