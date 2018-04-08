Anadolu Efes - Beşiktaş Sompo Japan: 78-69

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Serhat Büker

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 3, Birkan Batuk 8, Sonny Weems 11, Motum 14, Stimac 2, McCollum 20, Dunston 7, Simon 13

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 17, Kenan Sipahi 4, Diebler 13, Kyle Weems 13, Semih Erden 4, Strawberry, Clark 3, Lalanne 12, Sertaç Şanlı 1, Can Maxim Mutaf 2

1\'İNCİ PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 32-30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-45

5 FAUL ALAN: 38.36 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24\'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'ı 78-69 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte lacivert beyazlılar 17\'nci galibiyetine uzanırken, siyah beyazlı ekip 8\'inci kez yenildi.