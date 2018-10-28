Anadolu Efes - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye: 86-96

İSTANBUL (DHA)
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Halil Baldemir, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Larkin 12, Beaubois 6, Metecan Birsen 5, Motum 20, Pleiss 22, Birkan Batuk, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay 3, Micic 14, Sertaç Şanlı 4
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Douglas 36, Alp Karahan 9, Etou 5, Herndon 6, Nnoko 22, Burak Eşlik 7, Şafak Edge 3, Uğur Dokuyan, Mustafa Kırcalı, Salumu 8
1\'İNCİ PERİYOT: 28-29
İLK YARI: 45-51
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-76
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 4\'üncü haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol deplasmanda Anadolu Efes\'i 96-86 mağlup etti.