ANADOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ TARAFINDAN KÜÇÜK HAMZA İÇİN GECE DÜZENLENDİ

ANADOLU Beşiktaşlılar Derneği siyah beyaz renklere gönül veren ve Serebral Palsi hastası olan 9 yaşındaki Hamza İpek’in tedavisine yardımcı olmak amacıyla, Baha Müzik Yapım Organizasyon ve sanatçı Pınar Ayhan bir araya gelerek “Orada Duruverseydi Zaman: Kemal” adlı bir müzikal düzenledi.

Milli Eğiti Bakanlığı (MEB) Şura Salonu’nda sanatçı Pınar Ayhan’ın yanı sıra, metin yazarı Banu Mertyürek Güler, proje koordinatörü Ayşe Karakoç, yapımcı Sühan Ayhan ve rejisör Özgür Billur’la birlikte piyanist Evren Kalaycıoğlu’nun şefliğinde, perküsyonda Erdinç Aktuğ, kemanda Özge Erdem, viyolonselde Aslı Gültekin, klarnette Mustafa Cihan Aslan ve bağlamada Ulaş Koray Gökben, müzikal belgeselde görev aldılar.

\'9 YAŞINDAKİ HAMZA İPEK YARINA SERGİLEDİR\'

Sanatçı Ayhan ve Baha Yapım, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin talebi doğrultusunda, “Orada Duruverseydi Zaman: Kemal” adlı müzikal belgeseli Beşiktaşlı Hamza İpek yararına sergilediler. Müzikal eser, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşam öyküsü üzerine düzenlendi.

Ankaralı sanatseverlerin ilgiyle izlediği müzikal belgeselde, Atatürk’ün öyküsü müzikle iç içe geçmiş sıra dışı bir anlatımla izleyiciye anlatıldı.



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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)