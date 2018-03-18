Anadolu Bağcılar - Ergene Velimeşespor: 2-1

Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA)
STAT: Bağcılar Mahmutbey Stadı
HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Fetullah Çetinelli (xx), İsa Doğanlar (xx)
ANADOLU BAĞCILAR: Burak Onur (xxx), Güney Polat (xxxx), Halil İbrahim Mızrap (xx) (Dk. 75 Özcan Aydın xx), Furkan Mehmet Tuncer (xxx), Gökhan Çalışır (xxx), Sezer Yıldırım (xxx), Bertuğ Başdemir (xx) (Dk. 65 Abdulsamet İlgar xx), Murat Batuhan Abdikoğlu (xxxx), Arda Şahin (x) (Dk. 33 Furkan Zengin xxx), Recep Berk Elitez (xxx), Ertuğrul Yıldırım (xxx)
ERGENE VELİMEŞESPOR: Erhan Kırcı (xx), Semih Kahraman (xx), Selçuk Baştürk (xx), Caner Karuk (x) (Dk. 72 Selim Şahinbaş x), İbrahim Fatih Dilek (xx), Fahri Eren Pamuk (xx), İlker Ataseven (xx), Emre Karadağ (x) (Dk. 88 Ayhan Gençtürk), Bahtiyar Yıldırım (xx), Baran Işık (xx), Oğuzhan Çimen (x) (Dk. 51 İlhan Aslanoğlu xx)
GOLLER: Dk. 28 Murat Batuhan Abdikoğlu, Dk. 48 Güney Polat (Anadolu Bağcılar) - Dk. 82 İlhan Aslanoğlu (Ergene Velimeşespor)
SARI KARTLAR: Sezer Yıldırım, Gökhan Çalışır, Furkan Mehmet Tuncer (Anadolu Bağcılar) - Bahtiyar Yıldırım, Fahri Eren Pamuk, Semih Kahraman, İlker Ataseven (Ergene Velimeşespor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup 27\'nci hafta mücadelesinde Anadolu Bağcılar kendi sahasında Ergene Velimeşespor\'u 2-1 yendi.