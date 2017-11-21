Anadolu Ateşi'nin gösterilerini gerçekleştirdiği Aspendos Arena’ya yıkım kararı

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 2008 yılında Aspendos Antik Tiyatrosu yakınında inşa edilen ve Anadolu Ateşi gösterilerinin sunulduğu 5 bin kişilik Aspendos Arena’nın yıkımı kararı verdi. Anadolu Ateşi Görsel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, ''Tarihe, tiyatroyu yıkan bir kurul olarak mı geçmek istiyorlar" diyerek karara tepki gösterdi.

Anadolu danslarını çağdaş figürlerle geliştiren Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, gösterilerini bir dönem dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi. 2008 yılında 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri gündeme geldikten sonra Anadolu Ateşi’nin gösterileri durduruldu. Bunun üzerine o günkü adıyla Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izniyle Aspendos Antik Tiyatrosu’na yakın bir bölgede kiralanan alanda 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle Aspendos Arena kuruldu.

Tarla statüsüne döndürülmesi istendi

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Anadolu Ateşi’nin dans gösterilerinin yapıldığı Serik İlçesi’ne bağlı Belkıs Mahallesi’ndeki 5 bin kişilik Aspendos Arena’nın yıkımı doğrultusunda 23 Ekim 2017 tarihli karar verdi. Kurulun yıkım kararının gerekçesinde, sürece ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Buna göre, 2008 yılında Müze Müdürlüğü ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve dönemin Belkıs Belediye Başkanlığı’nca tespit edilecek alanda geçici olarak yapılabileceği, tiyatronun restorasyonunun tamamlanmasını müteakip geçici tesisin kaldırılıp, 3’üncü Derece Sit Alanı’ndaki arazinin önceki, yani tarım alanı haline getirilmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Kurul kararında, özel mülkiyetteki 121 parselde bulunan ve geçici süreyle yapımına izin verilen tesisin, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun restorasyon sürecinin tamamlanması ve söz konusu parselin plan kararlarının yargı kararlarıyla iptal edilmiş olması nedeniyle Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılarak, alanın eski haline getirilmesi yönünde görüş bildirildiği de anlatıldı.

Mustafa Erdoğan, Bakan Kurtulmuş’la görüştü

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı karar üzerine Anadolu Ateşi’nin Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’la görüştü. Kurul kararını ve Bakan Kurtulmuş’la yaptığı görüşmeyi değerlendiren Erdoğan, ''Bakan bey bu konuda bize destek verdiğini, yanlış bir karar olduğu ve bu durumun düzeltileceğini söyledi. Bizim tiyatronun pozisyonunun yeni yasal statüsünün belirleneceğini ve endişe etmememiz gerektiğini söyledi. Gösterilerimizin devam etmesi için uğraşıyorlar, sayın bakan çok iyi niyetli yaklaştı" dedi.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun nasıl böyle bir karar aldığını anlamakta zorlandıklarını kaydeden Erdoğan, ''Tarihe tiyatroyu yıkan bir anıtlar kurulu olarak mı geçmek istiyorlar" diye konuştu.

Binlerce turiste gösteriler yapılıyordu

Anadolu’nun zengin kültürel tarihinin izlerini taşıyan sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği 1300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip bir gösteri merkezi olarak hizmet veren Aspendos Arena’da her yıl nisan-kasım ayları arasında Anadolu Ateşi ve Troya gösterileri dönüşümlü olarak sahneleniyor. Bu gösterilere, Antalya’ya gelen binlerce yerli ve yabancı turist katılıyor.

Noterden ihtarname

Diğer yandan kurul kararına istinaden geçici gösteri tesisinin tahliye edilerek tarım alanı haline getirilmesi için mülkiyet sahibi Hüseyin Avni Aykol adına kiracı şirket, Anadolu Gösteri Eğitim Prodüksiyon ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şirketi’ne 8 Kasım tarihli ihtarname çekti. İhtarnamede, geçici gösteri merkezinin Müze Müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına karar verildiği ve bu karar uyarınca tesisin kaldırılması istendi. İhtarname, kurul kararıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili birimleri, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Serik Kaymakamlığı ve Serik Belediye Başkanlığı’na da gönderildi. (DHA)