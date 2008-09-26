Anadolu Ateşi'nin dünya turnesi

Anadolu Ateşi"nden Senfonik Türküler'e

Troya efsanesi büyülemeye devam ediyor

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, dünya turnesi kapsamında 1 Ekim'de Antalya'da "Troya", 2 Ekim'de Suriye'de ve 3 Ekim'de Portekiz'de "Anadolu Ateşi" gösterilerini sunacak.Konuyla ilgili yazılı açıklamada, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun gösterilerine ilişkin 11 ülkede birden bilet satışının devam ettiği belirtilerek, topluluğun dünya turnesi kapsamında Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Antalya Gloria Aspendos Arena'da "Troya" adlı temsilini sunacağı bildirildi.Açıklamada, topluluğun, 2 Ekim'de Suriye Palymra'da, 3 Ekim'de de Portekiz'in Azores Adaları'nda, "Anadolu Ateşi" gösterisini sunacağı kaydedildi.