Anadolu Ateşi"nden Senfonik Türküler'e

"Anadolu Ateşi" topluluğunun müziklerine imza atan Taner Demiralp, 3 yıldır üzerinde çalıştığı ve türkülerin senfonik düzenlemelerinden oluşan albüm çıkardı. Demiralp, "Senfonik Türküler" adlı albümüyle ilgili bilgi verirken, daha önce birçok eseri uluslararası platformda da yer

bulan besteci, bu albümde de türküleri çok farklı bir yorumla sunduğunu ifade etti.



Albümünü, türkü lezzetini kaybetmeden, senfonik bir anlayışla hazırladığını anlatan Demiralp, albümde kendisine senfonik ve etnik geniş bir orkestranın eşlik ettiğini söyledi. Demiralp, albümü hazırlamaktaki amacını şu cümlelerle özetledi: "Türküler, yalın halleriyle zaten güzel ancak sanatta farklı soluklar, denemeler her zaman yeni nesillere ışık tutmuştur. Bu tip çalışmalar, hele hele konu halk türkülerimiz ise son derece hassastır ve sorumluluk taşır. Bir şeyler yapalım derken özden kopmamak, Anadolu insanının samimiyetini, sıcaklığını, o lezzeti kaybetmemek gerekir. Amacım bunu gerçekleştirmek için adında 'Anadolu' olan her şeyde ben varım."



Bugüne kadar yapılan benzer çalışmalarda düzenleme uğruna türkü lezzetinin kaybedildiği görüşünü de aktaran Demiralp, bu albümde özellikle türkülerin kendine has lezzetini kaybetmeden bunu başardığını söyledi.



Aydın Balcı, Eda Tuna Arslan, Ayfer Erdemir ve Devrim Urun'un da misafir sanatçı olarak yer aldığı albümde, birbirinden farklı yörelerden 12 türkü bulunuyor.