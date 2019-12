Anadolu Ateşi ve Troya dünya turnesine çıkıyor

Anadolu Ateşi ve Troya, dünya turnesi kapsamında toplam 40 gösteri yapacak.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Ateşi'nin, eş zamanlı olarak dünyanın dört bir yanında gösteriler yapmak üzere yeniden yollara düştüğü belirtilerek, toplam 150 kişiden oluşan grubun bir bölümü Batı ve Orta Avrupa'da turnelerini yaparken, ana grubun da Troya gösterileriyle Afrika'da Türkiye

rüzgarı estireceği kaydedildi.



Bu yıl ilk kez Londra'da da gösteriler yapacak Anadolu Ateşi'nin, özellikle ilk kez sahne alınan Londra Hackney'deki gösterisinin biletlerinin haftalar öncesinden tükendiği kaydedilen açıklamada, turne kapsamında Almanya, Hollanda, Belçika, Romanya, Suriye, Mısır ve İngiltere'ye gidecek grubun toplam 40 gösteri yapacağı aktarıldı.



Açıklamada, topluluğun iki cast olarak gerçekleştireceği gösterilerin yer yer çakışacağı ifade edilerek, ana grubun Mısır Piramitleri'nde Troya ile sahne alırken, ikinci grubun aynı tarihlerde Londra'da Anadolu Ateşi'nin yeni versiyonu "Fire of Anatolia–Evolution"u oynayacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez bir sanat topluluğunun bu ölçekte bir etkinlik gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bir grubumuz Avrupa'da Anadolu Ateşi rüzgarı estiriyor, bir grubumuz da Mısır Piramitleri ile Troya efsanesini buluşturuyor. Bu, tarihi bir başarıdır. Dünyanın en iyilerinden olduğunu defalarca gösteren grubumuz, bu turneyle en büyük ve en zengin repertuvarlı

topluluk olduğunu kanıtlayacak" ifadesini kullandı.



Şu an dünyada iki ayrı repertuvarla eş zamanlı gösteriler yapan bir grubun olmadığını vurgulayan Erdoğan, Avrupa turnesi yapan grubun da klasik Anadolu Ateşi gösterisini değil, "Fire of Anatolia–Evolution" (Anadolu Ateşi–Değişim) adıyla yeni versiyonunu sahneleyeceğini belirtti. Erdoğan, Avrupa seyircisinin, daha önce hiç izlemediği, çok değişmiş, çok daha zenginleşmiş bir Anadolu Ateşi'ni izleyeceğine dikkati çekerek, şunları

kaydetti:



"Yeni eklenen semahlar, Kafkas dansları, dinsel törenler ve Roman dansları, gösteriyi çok daha renkli kılıyor. Piramitlerin önündeki Troya ise tam bir mistik şölen olacak. Piramitlerin üzerine yansıtılacak olan dev Troya görselleri ile özel yapılan sahne, gösteriyi muhteşem bir şölene dönüştürecek."