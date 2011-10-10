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Yaşam

Anadolu Ateşi Türkiye'yi yeniden saracak ANKARA (A.A)

10 Ekim 2011 13:21

-Anadolu Ateşi Türkiye'yi yeniden saracak ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Dünyanın en başarılı dans grupları arasında gösterilen Anadolu Ateşi, yenilenen versiyonu ''Evolution (Değişim)'' ile Türkiye turnesinin ikinci ayağını başlatıyor. Turneye Adana'dan başlayacak olan topluluk, Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.  Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı ve Türkiye'nin her yöresinden derlenen binlerce halk dansı figürünü sahne performanslarıyla birleştiren Anadolu Ateşi'nin turne programı şöyle: ''12 Ekim'de Adana Açık Hava Tiyatrosu, 13 Ekim'de Konya Selçuklu Belediyesi Kapalı Spor Salonu, 14 Ekim'de Ankara Anadolu Gösteri Merkezi, 15 Ekim'de Eskişehir Osmangazi Kapalı Spor Salonu ve 28 Ekim'de İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi.'' Bu tarihlerde Antalya Gloria Aspendos Arena'daki gösterilerine de devam edecek olan topluluk turnenin ilk ayağında İstanbul, İzmir ve Bursa'yı selamlamıştı.

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