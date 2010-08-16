-ANADOLU ATEŞİ TUNUS'TA TUNUS (A.A) - 16.08.2010 - Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Tunus'un Kartaca Antik Kenti'nde düzenlenen ''Uluslararası Kartaca Festivali''nde gösteri sundu. Kartaca Antik Tiyatrosu'nda sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, yaklaşık 7 bin sanatseverin karşısına çıktı. ''Anadolu Ateşi Evolution'' gösterisiyle Anadolu kültürünü, Anadolu dansları ve ezgileriyle anlatan topluluk, Tunuslu izleyicilerden büyük alkış aldı. -''BİZİM İÇİN ANTİK MEKANLAR ÖNEMLİ'' Gösterinin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Tunus'ta, antik bir tiyatroda sahne aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'de de antik mekanlarda gösteri sunma konusundaki isteklerini dile getirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bizim için tarihi mekanlar önemli. Çünkü koreografimizin içeriğiyle örtüşüyor. Daha önce Mısır'da Giza Piramitleri ve Selahattin Kalesi, Ürdün'de Petra Antik Kenti, İsrail'de Sezerya Antik Kenti, Abu Dabi'de El Cahiri Kalesi, Bahreyn'de tarihi bir kalede oynadık. Libya'da önümüzdeki ay yapacağımız gösteri de antik bir tiyatroda olacak. Yurt dışında tarihi mekanların bize açık olması, birçok gösterimizi tarihi mekanlarda yapmak bizi mutlu ediyor. Dünyanın her yerinde antik mekanlarda oynuyoruz. Sadece Türkiye'de antik mekanlar bize kapalı.'' Özellikle yurt dışı turnelerinde organizatörlerce antik mekanlardaki gösterilere davet edildiklerini hatırlatan Erdoğan, Anadolu Ateşi ve Troya gösterilerinin bu tür mekanlarla örtüşen bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Troya atını Mısır piramitlerinin önüne getirmek, Kuzey Afrika'daki eski Roma kentlerinde oynamak, Lübnan'da Eski Roma kentlerinde sahneye çıkmak, bizim açımızdan çok güzel. Ancak bu tarihi mekanların en önemlileri Türkiye'de. Aspendos'ta şu an sadece Devlet Opera ve Balesi'nin etkinliklerine izin veriliyor. Sebebini anlamış değiliz. Yine seyirci giriyor, yine o mekana otobüsler geliyor. Desibel sınırlamasına zaten biz başından beri dikkat etmiştik. Bu sene yapılan etkinliklere de baktık, çok fazla seyirci geldi. Herhangi kısıtlama yok. Bu adil bir durum değil. Gönül isterdi ki Anadolu Ateşi, Türkiye'deki birçok antik mekanda oynasın. Artık Antalya için bizim de bir talebimiz yok. Çünkü Antalya'da Gloria Aspendos Arena isimli kendi mekanımız var. Ama neden Efes'te oynamayalım? Side Antik Tiyatrosu'nda da oynayabiliriz. Aspendos dışında birçok antik tiyatroda oynamamız mümkünken, -özellikle Efes bölgesinde bir eksiklik de var- Türkiye'ye gelen turistler o bölgede sanatsal etkinlikler izleyemiyor. Başka tiyatro da yok. Efes'te oynamayı çok isteriz.''