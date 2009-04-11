Anadolu Ateşi Mısır'da

Anadolu Ateşi’nin yeni gösterisi Troya, Türkiye ve Avrupa gösterilerinin ardından Mısır’a turne yapmaya hazırlanıyor. 11 Nisan’da başlayacak olan gösteriler 5 gün sürecek. Gösteri için Pramitlerin önünde dev bir sahne kuruluyor.



Giza’daki Keops, Kefren ve Mikerinos Pramitlerinin önünde 5 gösteri yapacak olan topluluğun biletleri günler öncesinden tükendi. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in eşi Bayan Mübarek’in Himayesinde yapılacak olan gösterilere çağrıyı bizzat bayan Mübarek yapıyor. Gösteriye gelecek olan tüm VIP konuklara bayan Mübarek’in adına düzenlenmiş özel davetiyeler gönderildiği bildiriliyor.



İstanbul gösteri merkezindeki yangında dekorlarını, ışık sistemlerini ve kostümlerinin bir bölümünü yitiren topluluk, yangın öncesi Mısır’a gönderdiği kostüm ve aksesuarlarla gösterilerini gerçekleştirebilecek. Konu ile ilgili bilgi veren topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, “Anadolu Ateşi zor zamanları aşarak bu düzeye gelmiş bir topluluktur, bu engeli de aşacağız. Yangın İstanbul versiyonumuzun tüm dekor, kostüm ve teknik donanımına zarar verdi, ancak turne öncesinde Mısır’a giden Troya atı ve turne kostümleri gösterilerimizin devam etmesini sağlıyor. Mısırlılar tarafından yapılan yeni dekor ise pramit gösterilerinin görkemli geçmesini sağlayacak.” dedi.



Grubun İstanbul’a döndükten sonra kısa zamanda yeniden gösterilerini başlatacağını da belirten Erdoğan, “Mısır turnesi bu anlamda bize çok yararlı oldu, hem kostümlerimizin bir kısmını kurtardık, hem de Mısırlıların yaptığı dekoru İstanbul’a getirerek gösterileri sürdürebileceğiz. Troya hiçbir zaman perdelerini kapatmayacak” dedi.



Troya atı piramitlerin Önünde



İnsanlık tarihinin en eski hikayelerinden olan Troya efsanesi, insanoğlunun yarattığı en görkemli yapıtlar olan Mısır pramitleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Bayan Mübarek’in himayesi altında yapılacak olan gösterilere ilgi büyük.

Piramitler önünde gösteri yapabilen dünyadaki tek topluluk olan Anadolu Ateşi için özel olarak imal edilen sahnenin kurulumu bitmek üzere. Bu amaçla yaklaşık 15 gün önceden Kahire ye giden Anadolu Ateşi teknik ekipleri, bölgeyi gezen turistlerin şakın bakışları altında Troya atını inşa etmeye başladılar. Gösteriler için özel dizayn edilen ışık ve projeksiyon sisteminde yüzlerce işçi çalışıyor. Bu amaçla Lübnan ve İtalya’dan Mısır’a 9 konteynır dolusu dekor ve teknik malzeme gönderildiği öğrenildi.



Türk bayrağı piramitlerin üzerinde



Anadolu Ateşi dans topluluğu 2003, 2004, 2006 ve 2007 yıllarında da Mısır’a turneler düzenlemiş bu ülkede yoğun ilgi görmüştü. Sırasıyla ilk turneyi Kahire opera evi, Kahire Selahaddin Eyyübi kalesi, İskenderiye opera evi, Şarm el şeyh Roma tiyatrosu ve Giza pramitlerinde gösteriler yapan topluluk, bir kez daha piramitlerin önünde Bayrağımızı dalgalandıracak.



Özel ışık ve projeksiyon ile Troya’nın görsellerini pramitlerin üzerine yansıtacak olan topluluk, oyun sonunda da Troya’nın logosunu ile Türk bayrağını pramitlere yansıtacak.



Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Troya, Mısır’ın ardından Antalya’daki Gloria Aspendos Arena sahnesinde gösterilerine devam edecek…



Gösteri Tarihleri :11–12–13-15–16 Nisan 2009

Yer : Giza Pramitleri Önü – Kahire

Saat : 20:00





