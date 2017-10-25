Anadolu Ajansı'nın telefonuna ByLock yükleyen muhabirin son haberi 'Bylock tutuklaması'

Anadolu Ajansı'nın (AA) muhabiri İsmail Ersan'ın kurumun telefonuna 'FETÖ' üyelerinin kendi aralarında kullandığı öne sürülen şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u yüklediği ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Savcısı, İsmail Ersan'ın 20 Ekim'de tutuklandığını açıkladı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberi aynen şöyle:

Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı'nda (AA) ByLock şoku yaşanıyor. AA'nın Yalova temsilcisi İsmail Ersan, kuruma ait telefonuna, FETÖ üyelerinin kullandığı şifreli mesajlaşma programı ByLock yüklediği için gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, AA Yalova Temsilcisi İsmail Ersan'ın, gözaltına alındığını ve 20 Ekim günü de tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, AA Yalova Temsilcisi olarak görev yapan İsmail Ersan'ın devletin ajansının üzerine kayıtlı GSM hattı üzerine ByLock'u yüklediği belirtilerek şöyle denildi: “Bir süre önce gözaltına alınan İsmail Ersan 20/10/2017 tarihinde terör örgütü üyeliği suçundan sevk edildiği Yalova Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.”

Son haberi Bylock tutuklaması

'FETÖ' üyeliği tespit edilen AA çalışanı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ersan, tutuklanmadan bir hafta önce Yalova'daki ByLock operasyonunu haber yapmıştı. AA'nın, Yalova HDP il başkanı ve 5 kişinin ByLock kullandıklarına ilişkin bilgiler üzerine gözaltına alındığı haberinde, İsmail Ersan'ın imzası vardı.