Anadolu Ajansı'nın "Arda Akın imza atmaya gitmedi' haberi yalanlandı

Anadolu Ajansı'nın akşam saatlerinde Hürriyet muhabiri Arda Akın’la ilgili “Gazeteci Arda Akın hakkında yakalama kararı” başlıklı bir haber servis ederek, “Akın'ın, hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri gereği gidip imza atması gereken, evine en yakın güvenlik merkezine gitmediği ve imza da atmadığı tespit edildi” ifadeleriyle bir haber servis etti. Ancak Arda Akın'ın Esenyurt Polis Merkezi'ndi dijital parmak izini okuttuğu ortaya çıktı.

Arda Akın, sabah avukatı Eren Şener’le birlikte Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne giderek mahkeme kararında belirtildiği gibi ‘adli kontrol’ hükmüne uyarak imzasını attı.

Arda Akın'ın avukatı: Sabah gazetesinde çıkan imzasız haber

Arda Akın ile ilgili hukuki sürecin tüm detaylarını avukatı Eren Şener şöyle anlattı: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/85057 sayılı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arda Akın 29.07.2016 tarihinde savcılığın "tutuklama talebi ile" mahkemeye sevk edilmiş, kendisinin ifadesi alınmış ve akabinde aynı gün İstanbul 1.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2016/335 Sorgu numaralı dosyası üzerinden verilen karar ile Savcılığın tutuklama talebinin reddi ile yurtdışına çıkış yasağı ve imza mecburiyeti adli kontrol tedbirine tabi tutularak SERBEST BIRAKILMASINA karar verilerek karar yüzüne okunmuştur.

Söz konusu kararda her pazartesi ikametgahına en yakın polis merkezine gitmesi hususunda karar verilmiş olup bu kararın infazı için 01.08.2016 günü Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne başvurulmuş ise de 29.07.2016 günü verilen kararın saat 23:30 'da verilmesi ve sonraki iki günün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Adli kontrole ilişkin evrakların henüz Hakimlik tarafından Denetimli Serbestlik Bürosu'na iletilemediğinden Arda Akın'ın başvurusu sonuçsuz kalmıştır.

Nihayetinde bir dahaki Pazartesi'ne denk gelen 08.08.2016 günü Bakırköy Denetimli Serbestlik Bürosuna yeniden başvurularak (Ekte yer alan) Müracaat yapılmış akabinde Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine başvurularak yeni uygulama kapsamında imza yerine geçmek üzere "dijital parmak izi" sisteme okutularak ile resmi kaydı alınmıştır.

Bunun haricinde Arda Akın'a hakkında yakalama kararı olduğu ve teslim olması hususunda herhangi bir karar tebliğ edilmediği gibi Cuma gecesi imzasız bir şekilde Sabah gazetesinde gece yarısı çıkan bir haber ile ilgili olarak söz konusu yayının gerçek olup olmadığı, Arda Akın hakkında bir yakalama kararı olup olmadığı hususunda Soruşturma savcısı Murat Çağlak'a "yazılı olarak" başvurulmuş ve fakat Sayın savcı dosyada kısıtlılık kararı olduğu gerekçesi ile talebi reddetmiştir.

Sonuç olarak Arda Akın'a bugüne değin sadece İstanbul 1.Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı "yüzüne okunarak" tebliğ edilmiş, kendisi de bu kararda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiştir.”