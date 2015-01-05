Anadolu Ajansı'nda 15 yönetici ve müdürün görevine son verildi

Kemal Öztürk’ün Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nden ayrılmasından sonra yerine gelen Şenol Kazancı görevine başlamasının üzerinden 2 hafta geçmeden 15 gazetecinin iş akdinin feshettiği iddia edildi.

Görevine son verilenler arasında, Bosna Temsilcisi Ömer Çetres, Yeni Medya Servisi eski Müdürü Suat Karabıyık, Yeni Medya Müdür Yardımcısı Fatih Ferhat Sürmeli, TBMM Meclis muhabiri Hamdi Çelikbaş, Kürtçe Yayın Servisi eski Müdürü Osman Kurt, Dış Haberler Müdür Yardımcısı Eyüphan Kılıç olmak üzere toplam 15 ajans çalışanının işine son verildiği iddia edildi.



İş akid fesih yazılarının akşam üzeri muhabirlere iletildiği de iddia edilenler arasında.

İş akidlerinin hangi gerekçeyle feshedildiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.