AA'nın yeni genel müdürü, AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Kurucu Başkanı Şenol Kazancı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı’nın yarın toplanacak yönetim kurulu toplantısının ardından resmen genel müdür olarak atanacak.

AKP İstanbul İl Gençlik Kollarının Kurucu Başkanlığı'nı yapan Kazancı, 22 Nisan 2011’de kamuya ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve devrinden sorumlu olarak Başbakanlık Başmüşavirliği’ne getirildi.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Erdoğan ile birlikte başdanışman kadrosuyla Cumhurbaşkanlığına geçen Kazancı, 1975 İstanbul doğumlu ve aslen Trabzonlu.



Kazancı, Kartal Anadolu İmam Hatip daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kazancı, 2009 yılında 32 yaşındayken TVNet’in genel yayın yönetmenliğine getirildi ve aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi’nde yazarlık yaptı.