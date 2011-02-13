-ANADOLU AJANSINA 9 ÖDÜL ANTALYA (A.A) - 13.02.2011 - Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda ödül alan fotoğraflar belli oldu. Yarışmada ''Yılın Basın Fotoğrafı'' ödülünü Habertürk Gazetesi Foto Muhabiri Şefik Dinç kazanırken, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirleri de 3'ü özel olmak üzere 7 dalda ödüle layık görüldü. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin basın fotoğrafçılığı dalındaki en prestijli yarışma olan Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışmasında ödül kazanan fotoğraflar belirlendi. Antalya'da Miracle Resort Hotel'de toplanan jüri, İz TV Genel Yayın Yönetmeni Foto Muhabiri Coşkun Aral, Sabah Gazetesi Fotoğraf Editörü Kutup Dalgakıran, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Onursal Başkanı Bülent Hiçyılmaz, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Burhan Özbilici, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Koray Peközkay, Habertürk Gazetesi Fotoğraf Editörü Fatih Sarıbaş, Zaman Gazetesi Fotoğraf Editörü Selahattin Sevi, Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Anadolu Ajansı Fotoğraf Haberleri Müdürü Gürsel Eser, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Esat Yılmaer ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel'den oluştu. Jüri üyeleri, bin 632 fotoğraf arasında yaptığı değerlendirmenin ardından, Habertürk Gazetesi Foto Muhabiri Şefik Dinç'in, Marmara Gemisi'ne yapılan baskın sırasında çektiği fotoğrafı oybirliğiyle ''Yılın Basın Fotoğrafı'' seçti. Reuters Foto Muhabiri Emre Tazegül de İzmir'de çektiği gün batımı fotoğrafıyla, ''Vakıfbank Özel Ödülü''ne layık görüldü. Jüri, yaptığı değerlendirmede Spor Fotoğrafı kategorisinde birinciliğe layık eser bulamadı. Ödüllerin, Mart ayında Ankara'da gerçekleştirilecek ödül töreni ile sahiplerine verileceği kaydedildi. Ödül alan fotoğrafların, hazırlanacak, Yılın Basın Fotoğrafları kataloğu ile kalıcı bir eserde yer alacağı, ayrıca yıl içinde düzenlenecek çeşitli sergilerle fotoğraf sevenlerle buluşacağı belirtildi. -ANADOLU AJANSI'NIN ÖDÜL BAŞARISI- Vakıfbank-TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çekmiş oldukları fotoğraflar da 7 dalda, dokuz ödül aldı. Yarışmada, Zekeriya Albayrak Yılın Haber Fotoğrafı kategorisinde ikinciliğe, Sinan Gül aynı kategoride üçüncülüğe, Erhan Sevenler Yılın Çevre Fotoğrafı dalında birinciliğe, Yılın Serbest Fotoğrafı dalında üçüncülüğe, İbrahim Yakut Yılın Spor Fotoğrafı dalında ikinciliğe, Aziz Uzun aynı kategoride üçüncülüğe, Burak Akbulut Rafet Hüner Özel Ödülü'ne, Ahmet Dumanlı TFMD Özel Ödülüne, Fazıl Saraç ise Jüri Özel Ödülüne layık görüldü. -ÖDÜLLER- Haber, Serbest, Spor, Çevre, Foto Röportaj ve Siyaset kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada ödül alan isimler şöyle: Yılın Haber Fotoğrafı 1. Şefik Dinç (Habertürk Gazetesi) 2. Zekeriya Albayrak (Anadolu Ajansı) 3. Sinan Gül (Anadolu Ajansı) Yılın Serbest Fotoğrafı 1. Ali Ünal (Zaman Gazetesi) 2. Bünyamin Aygün (Milliyet Gazetesi) 3. Erhan Sevenler (Anadolu Ajansı) Yılın Spor Fotoğrafı 1. Ödüle layık eser bulunamadı 2. İbrahim Yakut (Anadolu Ajansı) 3. Aziz Uzun (Anadolu Ajansı) Yılın Çevre Fotoğrafı 1. Erhan Sevenler (Anadolu Ajansı) 2. Ali Ünal (Zaman Gazetesi) 3. İbrahim Laleli (Doğan Haber Ajansı) Yılın Siyaset Fotoğrafı 1. Selahattin Sönmez (Hurriyet Daily News) 2. Ümit Turpçu (Habertürk Gazetesi) 3. Fahir Arıkan (Hürriyet Gazetesi) Yılın Foto Röportajı 1. Ali Ünal (Zaman Gazetesi) 2. Mustafa Özer (AFP) 3. Mehmet Ali Poyraz (Zaman Gazetesi) Rafet Hüner Özel Ödülü Burak Akbulut (Anadolu Ajansı) Mustafa Pekcan Özel Ödülü Necati Savaş (Cumhuriyet Gazetesi) Vakıfbank Özel Ödülü Emre Tazegül (Reuters) TFMD Özel Ödülü Ahmet Dumanlı (Anadolu Ajansı) Jüri Özel Ödülü Fazıl Saraç (Anadolu Ajansı)