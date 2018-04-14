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Anadolu Ajansı: Saldırıda, İran milisleri ve Hizbullah da hedef alındı

Suriye medyası hava savunma birlikleri saldırılara karşılık verdi

14 Nisan 2018 09:59

ABD, İngiltere ve Fransa'nın ateşlediği füzelerin vurduğu askeri noktalar arasında Kuseyr'deki Hizbullah unsurları ile Dera'daki İran güçleri de var.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da  sivillere yönelik kimyasal silah kullanan Beşşar Esad güçlerini hedef  aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda  illerindeki asker noktalar bombalandı. 

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı  Donald Trump'ın duyurduğu saldırıda ilk etapta Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları,  Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel  Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun  bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan  Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr  bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera’da  89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde  Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı  gerçekleştirdi.

Bu arada Beşşar Esad medyası hava savunma birliklerinin saldırılara karşılık vererek bazı füzeleri havada imha ettiğini iddia etti.

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