Anadolu Ajansı şaka yapmış

Anadolu Ajansı, birçok gazetede çıkan haberi için bugün yeni bir duyuru yayınlayarak '1 Nisan şakası' dedi.



Anadolu Ajansı, abonelerine geçtiği bir haberin 'şaka' olduğunu bugün açıkladı. İşte AA’nın ‘ Duyuru’ başlığıyla açıklama:



Sayın abonelerimiz,

1 Nisan 2009 tarihinde "İlk kez Dünya’ya çok benzeyen gezegen keşfedildi" başlığıyla verdiğimiz haber, AA muhabirinin kurguladığı "1 Nisan" şakasıydı. İlk kez Dünya’ya çok benzeyen gezegen keşfedildi.



Anadolu Ajansı’nın geçtiği haber şöyleydi:



İlk kez Dünya’ya çok benzeyen gezegen keşfedildi



Dünya’dan 2 milyon ışıkyılı uzaklıkta bize en yakın gökada olan Andromeda’da bilim adamlarını çok heyecanlandıran keşifte bulunuldu.

Hubble, Chandra teleskoplarıyla Hawaii’de 4200 metrelik rakımda kurulu Mauna Kea Keck İkiz Teleskopunun yardımıyla yapılan keşifte, Andromeda’daki gezegende Dünya’nın jeolojik zaman dilimlerinden Devon’a çok benzeyen bilgisayar bulguları sağlandı.

ABD’nin California Teknoloji Kurumu (Caltech) ile aynı eyalette kuruma bağlı Pasadena’da kurulu 70 yıllık köklü ordu tesisi olan, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) bağlı Jet Motorları Araştıma Merkezi (Jet Propulsion Laboratory: JPL), ilk olarak Almanya’da Max Planck fen bilimleri kurumunun tespit ettiği büyük buluşu doğruladı.

Dünya’nın 395-280 milyon yıl önceki haline çok benzer bulgular elde eden astrofizikçilerle jeologlar, “Bu gezegende yaşam mutlaka var. Çünkü gezegenin çapı ve beslendiği güneşın (yıldızın) uzaklığı, Güneşimiz ve Yer’e yakın, yani tahminen 14 bin km ve 168 milyon km uzaklıkta” dediler. Dünya’nın çapı yaklaşık 12 bin km.



Güzel kara kutu



Almanya’nın güneybatısında Baden-Württemberg eyaleti Heidelberg kentindeki Max Planck fen bilimleri atomaltı fiziği araştırma kurumundan astrofizikçi Sascha Kempf, demecinde şunu söyledi:

“14 bin km çaplı Andromeda gökcisminde mevcut olabilir gözüken ’O’ derece sıcaklık hem don, hem erime, hem buharlaşma için eşik değer taışyor. Bu yüzden buradan yükselen güzel kara buhar bulutunu kaydetmiş bulunuyoruz. Kara buhar bulutlarının arasında yumuşakçalar, kafadanbacaklılar, bizde fosilleri bulunan envai çeşit balık ve iğneyapraklılara benzer çok zengin bitki ortüsü için son derece yoğun ortam saptandı.”

JPL’den Henry Wallach ile Avrupa Uzay Kurumundan (ESA) Fransız Prof. Paul Givernique, “Katalog numarasıyla bu MCMXCIX-II gezegeninde ’ileride’ insan benzeri varlıklar neden yaşamasın” dedi.



OWL'a destek veren kayıt



ESA’nın yapacağı, 10 yıl içinde dünyada gelmiş geçmiş en büyük teleskop olacak olan 100 metre ayna çaplı OWL’a (Overwhelmingly Large Telescope: Muazzam Engin Teleskop) destek veren JPL’den şu kayıt düşüldü:

“Bilhassa Mauna Kea yanardağının 4 bin 205 metrelik rakımında Hawaii-Keck ikiz teleskoplarımız, Andoremada’da muazzam ilginç Dünya’ya benzer gökcismini çok uzaktan da olsa görebilmiştir.”

Astronom Paul Givernique, “Alman meslektaşlarımızın hesapları tamamen doğru. Aynen evrenin ebedi-edebi simgesi baykuşun (OWL) gözleri gibi” dedi.



Devon devrini yaşadığı tahmin edilen Andromeda gezegeninin güneşine mesafesi de Dünya’nın Güneş’e uzaklığına yakın: 168 milyon km. Andomeda’ya ışık hızıyla (saniyede 300 bin km) gidilse 2 milyon yılda varılıyor. Bir ışıkyılı 9,9 trilyon km.

