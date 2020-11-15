Anadolu Ajansı’nın ‘yalnız pelikan’ haberi Twitter’da tartışma yarattı: Subliminal mesaj mı veriyorsun AA!

Anadolu Ajansı'nın, "Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki yalnız pelikan" haberine, "Pelikancılar" adıyla bilinen gruba atıfta bulunulan pek çok yorum geldi. Paylaşımın altına, "Subliminal mesaj mı veriyorsun AA!" , "Genç pelikancılar tedirgin" gibi yorumlar yaptıldı.

AA, Twitter hesabından "Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın güz konuğu yalnız pelikan ilgi odağı oldu" başlıklı bir video haber paylaştı. AA’nın ‘yalnız pelikan’ haberi üzerine yapılan yorumlarda, Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevlerinden alınmasında etkili olan ve ağır ifadeler eşliğinde hükümetten istifa eden Berat Albayrak ile Turkuaz Medya Grubu’nu yöneten kardeşi Serhat Albayrak’ın da içinde bulunduğu konuşulan “Pelikan Grubu”na göndermeler içeren çok sayıda yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve 2016'da yayınlanan "Pelikan dosyası"nın Davutoğlu'nun vedasına neden olduğu öne sürülüyordu.

Davutoğlu, Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Pelikan çetesinin bildirisi çıktığında muhteris bir grubun elde ettikleri menfaat karşılığında şahsiyet katliamı olarak değerlendirmiş ve biraz da acıyarak bakmıştım. Böylesine zelil yöntemlere başvurulduğu için. Yol ayrımında olduğumuzu hissettiğim için de başbakanlık makamını bırakmayı partinin bölünmemesi devlette kriz çıkmaması için tercih ettim" ifadesini kullanmıştı.