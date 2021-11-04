Anadolu Ajansı'nın tweetini alıntılayan Faruk Bildirici: Gazetecilik değil memurluk yapılmış

Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici, Anadolu Ajansı'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu" tweetini alıntılayarak, "Gazetecilik değil memurluk yapılmış" yorumunu yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu" deniyor dünkü paylaşımda. Ama sadece AA, TRT, İHA ve İletişim Başkanlığı mikrofonları var. Tek soru sorulmamış, böyle bir açıklamanın nedeni olan söylentiler bile hatırlatılmamış. Gazetecilik değil memurluk yapılmış." ifadesini kullandı.