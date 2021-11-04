T24 LogoT24 Logo
Medya

Anadolu Ajansı'nın tweetini alıntılayan Faruk Bildirici: Gazetecilik değil memurluk yapılmış

"Tek soru sorulmamış, böyle bir açıklamanın nedeni olan söylentiler bile hatırlatılmamış"

04 Kasım 2021 14:52

Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici, Anadolu Ajansı'nın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabulünün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu" tweetini alıntılayarak, "Gazetecilik değil memurluk yapılmış" yorumunu yaptı. 

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu" deniyor dünkü paylaşımda. Ama sadece AA, TRT, İHA ve  İletişim Başkanlığı mikrofonları var.  Tek soru sorulmamış, böyle bir açıklamanın nedeni olan söylentiler bile hatırlatılmamış. Gazetecilik değil memurluk yapılmış." ifadesini kullandı. 

 

Medya OmbudsmanıAnadolu ajansıgazetecilikmemursoruiddia
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24